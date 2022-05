Finnischer Präsident verkündet Position zu NATO-Beitritt

Der finnische Präsident Sauli Niinistö will am Donnerstag seine Position zu einer möglichen NATO-Mitgliedschaft seines Landes verkünden. Die Bekanntgabe gilt als wegweisend dafür, ob sich Finnland im Zuge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine dazu entschließt, die Aufnahme in das Militärbündnis zu beantragen. Es wird damit gerechnet, dass Niinistö seinen Standpunkt am Vormittag in einer schriftlichen Erklärung preisgeben wird.