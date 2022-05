Philippinen wählen einen neuen Präsidenten

Auf den Philippinen hat die mit Spannung erwartete Präsidentschaftswahl begonnen. Seit dem Montag in der Früh (Ortszeit) sind 67 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den scheidenden Präsidenten Rodrigo Duterte zu bestimmen. Bei Umfragen lag der Sohn des verstorbenen Ex-Diktators Ferdinand Marcos vorne. Gewinnt er, so würde seine Familie 36 Jahre nach ihrer Vertreibung in den Malacañang-Palast in Manila zurückkehren.