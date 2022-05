Zum 106. Mal: Pulitzer-Preisträger werden verkündet

Zum 106. Mal werden am Montag (21.00 MESZ) in New York die Gewinner der renommierten Pulitzer-Preise bekanntgegeben. Die frühere AP-Journalistin Marjorie Miller, die erst im April ihren Job als Verwaltungschefin der Auszeichnungen angetreten hatte, will die Gewinner per Livestream bekannt geben.