Die Feierlichkeiten hatten am Mittwochabend begonnen. In diesem Jahr verzichtete allerdings unter anderem die Stadt Tel Aviv auf ein eigenes Feuerwerk. Hintergrund seien unter anderem Bitten von Soldaten mit Posttraumatischer Belastungsstörung gewesen, das Feuerwerk abzusagen, teilte Bürgermeister Ron Chuldai am Sonntag mit. Wie das Armeeradio berichtete, kann das Knallen der Feuerwerkskörper Betroffene mental wieder in Kampfsituationen zurückversetzen.

Nach Angaben des Zentralen Statistikbüros leben derzeit rund 9,5 Millionen Menschen im Land. Bei der Staatsgründung 1948 waren es 806.000.

Der Staat Israel wurde am 14. Mai 1948 ausgerufen. Staatsgründer David Ben Gurion verlas damals in Tel Aviv die Unabhängigkeitserklärung. Israel feiert sein Jubiläum nach dem hebräischen Kalender und somit in diesem Jahr früher.