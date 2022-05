Afghanistan werde aber auch noch weitere internationale Organisationen um Unterstützung ersuchen, hieß es. Viele Staaten stehen jedoch vor der Frage, wie sie dem Land mit seinen rund 40 Millionen Einwohnern helfen können, ohne dass die Taliban davon profitieren.

Die Islamisten hatten am 15. August 2021 wieder die Macht in Kabul übernommen. Seitdem fließen weniger ausländische Hilfsgelder ins Land. Die nach Jahrzehnten von Kriegen herrschende Armut in Afghanistan nahm zu. In den vergangenen Jahren kam es zudem zu extremen Dürre-Perioden und Ernteausfällen, was die Furcht vor einer bedrohlichen Lebensmittelknappheit schürte.

Nach Angaben des Sprechers der Katastrophenschutzbehörde führten die jüngsten Überschwemmungen auch zu Verlusten von Ackerflächen und Vieh. Von dem Starkregen und den Überflutungen seien mehr als ein Drittel der afghanischen Provinzen betroffen. Besonders dramatisch sei die Lage in Badghis und Farjab im Westen sowie in Baghlan im Norden.