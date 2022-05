In den vergangenen 24 Stunden wurden 133.949 PCR-Tests eingemeldet, davon waren 4,3 Prozent positiv. Im Burgenland kamen 247 Ansteckungen hinzu, in Kärnten 313 und in Niederösterreich 1.357. In Oberösterreich wurden exakt 800 positive Tests gemeldet, in Salzburg 275 und in der Steiermark 487. Tirol berichtete 337 Neuinfektionen, Vorarlberg 186 und Wien 1.753.

Seit Pandemiebeginn gab es in Österreich 4.166.759 bestätigte Fälle. Eine oder bereits mehrere Infektionen hinter sich haben 4.078.247 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 7.515 als virusfrei. Zehn bis 30 Prozent leiden laut Studien an Long-Covid-Symptomen und 18.222 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben. Mit Donnerstag gab es in Österreich noch rund 70.000 aktive Fälle.

4.749 Impfungen wurden am Mittwoch durchgeführt. Davon waren 155 Erststiche sowie 491 Zweit- und 4.103 Drittimpfungen. Immer mehr lassen unterdessen ihre Impfzertifikate auslaufen und frischen den für den Grünen Pass erforderlichen Impfschutz nicht auf. 67,9 Prozent der Österreicher verfügen aktuell über einen gültigen Impfschutz. Das sind rund 6,1 Millionen Menschen, aber mehr als 27.000 weniger als vor einer Woche.