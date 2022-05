Das Ergebnis war ein vollständig essbares Dessert, das in verschiedenen Formen und Größen produziert werden konnte. Die Schule will die Maschine in den kommenden Monaten mit weiteren Rezepte testen.

Tiramisu ("munter mich auf") soll in Treviso entstanden sein. Die Stadt kämpft seit Jahren um die Anerkennung der Süßspeise als traditionelle Spezialität. Erstmals verwendet wurde der Name Tiramisu 1970 im Restaurant Le Beccherie in Treviso. Von dort hat sich die Bezeichnung sehr schnell international verbreitet. Erfunden wurde das Tiramisu demnach von der Inhaberin des Lokals, Ada Campeol, und vom Koch Roberto Linguanotto.