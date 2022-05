Tod nach Polizeikontrolle in Mannheim: Obduktion

Nach dem Tod eines Mannes bei einer Polizeikontrolle in der Innenstadt von Mannheim sieht sich die Exekutive heftiger Kritik ausgesetzt. Ein 47-Jähriger war am Montag während einer Kontrolle durch zwei Polizisten zusammengebrochen und starb später im Krankenhaus. Er hatte sich gegen die Kontrolle gewehrt und war von den Beamten überwältigt worden. Was zu seinem Tod führte, ist bisher unklar. Eine Obduktion am Mittwoch soll Klarheit bringen.