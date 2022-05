Mordprozess um erstochene 37-Jährige in Wien-Floridsdorf

Wegen Mordes und Mordversuchs muss sich am Dienstag ein 45-jähriger Mann am Wiener Landesgericht verantworten. Er soll am 14. November 2021 in einem Wohnhaus mit betreuten Wohnungen in Floridsdorf bei einem Streit um Drogen eine Nachbarin erstochen und einen anderen Mann schwer verletzt haben. Tatwaffe war ein Klappmesser, das der 45-Jährige bei seiner Festnahme noch in seiner Hosentasche hatte.