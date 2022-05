Insgesamt begnadigte Mohammed VI. anlässlich des Eid-al-Fitr-Festes zum Ende des Fastenmonats Ramadan 958 Verurteilte. Von den 29 wegen "Terrorismus" oder "Extremismus" verurteilten Begnadigten kommen durch das königliche Dekret 23 auf freien Fuß. Die sechs anderen erhalten eine Strafreduzierung.

Marokko hatte im Jahr 2017 das Resozialisierungsprogramm Moussalaha (Versöhnung) für wegen Terrorvorwürfen Verurteilte gestartet. Nach offiziellen Angaben wurden in dem nordafrikanischen Land seit 2002 mehr als 2.000 jihadistische Zellen ausgehoben und mehr als 3.500 Menschen im Zusammenhang mit islamistischer Radikalisierung festgenommen.

Seit den schweren Anschlägen in Casablanca mit 33 Toten im Jahr 2003 hat es in Marokko nur wenige islamistische Anschläge gegeben. Für Entsetzen in dem Land sorgte 2018 die Ermordung zweier skandinavischer Touristinnen durch mit der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Verbindung stehende Extremisten.