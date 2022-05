40-Jähriger verunglückte in der Steiermark tödlich mit Pkw

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Sonntag im Bezirk Leibnitz in der Steiermark ereignet. Ein 40-Jähriger kam am Nachmittag auf der Gemeindestraße mit seinem Pkw rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich um die eigene Achse und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Dabei erlitt der Mann tödliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.