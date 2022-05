Es könnte sein, dass der Mann überfahren wurde und der Lenker Fahrerflucht beging. Dass der 35-Jährige dort irgendwo runtergesprungen oder -gefallen wäre, würde nicht ins Verletzungsmuster passen, hieß es vonseiten der Polizei. Der Mann hatte ein Schädel-Hirn-Trauma sowie schwere Bein- und Hüftverletzungen.

Entdeckt wurde er am Gehsteig vor der Einfahrt der Garage in der Spitalgasse 12. Das ist gegenüber der MedUni Wien. Der Passant fand ihn am Bauch liegend. Der Auffindungsort ist womöglich nicht der unmittelbare Vorfallsort.

Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden per E-Mail an PK-W-08-Kanzlei@polizei.gv.at oder telefonisch von Montag bis Freitag von 7.30 bis 15.30 Uhr unter 01/31310/DW22102 erbeten. Informationen werden auch an jeder Polizeidienststelle angenommen.