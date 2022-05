Ein Toter nach Schüssen bei Volksfest in Mississippi

Nach Schüssen bei einem Volksfest in Jackson im US-Bundesstaat Mississippi ist mindestens eine Person ums Leben gekommen. Mindestens fünf weitere Menschen seien bei dem Vorfall am späten Samstagabend (Ortszeit) verletzt worden, teilte Sheriff Tyree Jones in der Nacht auf Sonntag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge habe es einen Schusswechsel zwischen mehreren Personen auf dem Gelände des Mudbug Festivals gegeben. Das Motiv sei noch unklar.