Die ÖVP verändert ihren Namen, bleibt aber Türkis

Die ÖVP ändert wieder ihren Namen, nicht aber ihre Parteifarbe. Wie ein Sprecher der Partei der APA am Freitag mitteilte, wird "Die neue Volkspartei", wie sie unter Sebastian Kurz geheißen hat, wieder umbenannt in "Die Volkspartei". Der Beschluss wird am Parteitag am 14. Mai getroffen werden, an dem auch Karl Nehammer zum Nachfolger von Kurz gewählt wird. Die von Kurz von Schwarz auf Türkis geänderte Parteifarbe bleibt aber erhalten.