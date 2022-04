"Rekordmenge": 31 Tonnen Cannabis in Marokko beschlagnahmt

Die Polizei in Marokko hat laut eigenen Angaben eine "Rekordmenge" Cannabis beschlagnahmt. In einem Lagerhaus in der Nähe von Tanger fanden Ermittler am Mittwoch 31 Tonnen Cannabis und knapp 200 Kilogramm Cannabisharz, erklärte die Generaldirektion für nationale Sicherheit. Die Drogen waren demnach in Attrappen von Obst und Gemüse versteckt und sollten mutmaßlich als Lebensmittel getarnt exportiert werden.