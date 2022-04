Schwere Explosionen im ukrainischen Cherson

Eine Serie vom schweren Explosionen hat die Innenstadt von Cherson im Süden der Ukraine erschüttert. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA am Mittwochabend. Die Explosionen in der von Russland besetzten Stadt seien nach Angaben von Korrespondenten vor Ort auf Raketeneinschläge in der Nähe von einem Fernsehsender zurückzuführen. Der Ukraine stehen nach Worten von Verteidigungsminister Oleksij Resnikow "extrem schwierige Wochen" bevor.