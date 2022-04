Die Angriffe hätten Militärstellungen und Waffenlager der Milizen zerstört. Insgesamt seien in der Gegend von Damaskus zwölf Explosionen zu hören gewesen. Wie üblich in solchen Fällen erklärte ein israelischer Militärsprecher, die Armee kommentiere keine ausländischen Medienberichte. Israel greift immer wieder Ziele im Bürgerkriegsland Syrien an. Nach Angaben der Menschenrechtsbeobachter war es die zehnte Bombardierung in diesem Jahr. Israel will verhindern, dass der Iran seinen militärischen Einfluss in Syrien ausdehnt.

Die Regierung in Teheran sieht in Israel einen Erzfeind. Vom schiitischen Iran unterstützte Milizen wie die libanesische Hisbollah kämpfen im syrischen Bürgerkrieg an der Seite der Regierungstruppen.