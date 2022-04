Prozess um toten Fernfahrer in Tirol

Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer hat sich am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck vor einem Schöffengericht wegen des Verbrechens der Körperverletzung mit tödlichem Ausgang verantworten müssen. Der Weißrusse soll am 22. Juni 2019 im Streit einem anderen Fernfahrer auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet Kufstein-Süd einen Stoß versetzt haben, wodurch dieser zu Sturz kam und schließlich an seinen schweren Kopfverletzungen verstarb.