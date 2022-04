Eine 68-jährige Frau dürfte am Sonntag in Schwendt (Bezirk Kitzbühel) Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein. Die Frau wurde kurz vor 13.00 Uhr tot aufgefunden, teilte die Polizei am Abend per Aussendung mit. Als tatverdächtig galt ihr 70 Jahre alter Ehemann, der zunächst offenbar flüchtete. Er wurde im Zuge der Alarmfahndung in einem Wald etwas abseits einer Bundesstraße tot aufgefunden.

Die Polizei geht davon aus, dass der 70-Jährige seine Ehefrau durch einen Angriff auf den Hals tötete und anschließend einen Suizid verübte. Messer oder Schusswaffen wurden nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht verwendet, hieß es.

Am Abend waren noch Spurenauswertungen, Befragungen und Umfelderhebungen im Gange, Obduktionen der beiden Leichen wurden angeordnet. Mit weiteren Erkenntnissen war erst im Laufe des morgigen Tages zu rechnen.