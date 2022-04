Die Mitte-Rechts-Regierung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Janez Jansa, dessen zweijährige Regierungszeit als autoritär kritisiert wurde, dürfte abgewählt werden. Seine Demokratische Partei (SDS) liegt in den Prognosen knapp hinter der grün-liberalen Freiheitsbewegung (Gibanje Svoboda) des politischen Newcomers Robert Golob. Er dürfte es leichter haben, gemeinsam mit dem links-liberalen Anti-Jansa-Block der bisherigen Oppositionsparteien eine Regierungsmehrheit zu bilden.

Von insgesamt neun Parlamentsparteien können neben der SDS noch drei Parteien sicher mit dem Einzug ins Parlament rechnen. Zwei Oppositionsparteien, die Sozialdemokraten (SD) und die Linke (Levica), sowie die mitregierenden christdemokratischen NSi (Neues Slowenien) sollten problemlos über die Vier-Prozent-Hürde kommen.

Dahinter bleibt das Rennen noch offen. Die liberale LMS (Liste von Ex-Premier Marjan Å arec) und die sozialliberale Partei von Ex-Ministerpräsidentin Alenka BratuÅ¡ek (SAB) schwankten in den letzten Tagen vor der Wahl zwischen Wiedereinzug und Rauswurf, zuletzt zeichnete sich in den Prognosen jedoch ab, dass sie es doch ins Parlament schaffen könnten. Die beiden Parteien haben bisher in der Opposition zusammen mit SD und der Linken einen Anti-Jansa-Block gebildet. Eng dürfte es auch für die kleinste Koalitionspartei, die liberale Konkretno, werden, die im Wahlbündnis "Verbinden wir Slowenien" antritt.

Golobs Freiheitsbewegung, die sich bereits für eine Kooperation mit dem oppositionellen Anti-Jansa-Block ausgesprochen hat, dürfte es leichter haben, eine Koalition zu bilden. Jansa dürfte auf der anderen Seite die gleichen Probleme wie vor vier Jahren haben, als er trotz Wahlsiegs wegen Partnermangels keine Regierung zusammenstellen konnte. An die Macht kam er erst im Frühjahr 2020, als mitten in der Legislaturperiode die links-liberale Minderheitsregierung von Ex-Premier Sarec zerfallen war.

Für eine Überraschung könnte die Corona-Protestpartei Resnica (Wahrheit) sorgen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass es die Gruppierung, die im vergangenen Herbst Massenproteste gegen die Corona-Maßnahmen anführte, noch ins Parlament schaffen könnte. Nicht weit von der Vier-Prozent-Hürde entfernt dürfte auch die Piratenpartei landen.