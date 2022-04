Alcaraz nach Sieg über Tsitsipas am Montag erstmals Top Ten

Carlos Alacaraz wird am Montag erstmals in den Top Ten des ATP-Rankings aufscheinen. Der erst 18-jährige Spanier hat mit seinem 6:4,5:7,6:2-Erfolg über den topgesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas am Freitag nicht nur das Halbfinale des ATP-500-Turniers erreicht, sondern auch die nötigen Punkte. Alcaraz wird die Top Ten am selben Datum (25. April), nach demselben Turnier und im selben Alter wie der 21-fache Grand-Slam-Gewinner Rafael Nadal im Jahr 2005 erreichen.