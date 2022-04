Neben der von der Italienerin Cecilia Alemani kuratierten Hauptausstellung unter dem Titel "The Milk of Dreams" gilt das Interesse den nationalen Pavillons. Der österreichische Pavillon wird heuer vom Künstler*innen-Duo Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl mit "Invitation of the Soft Machine and Her Angry Body Parts" bespielt. Auch in der Hauptausstellung finden sich mit Werken von Kiki Kogelnik und Birgit Jürgenssen zwei heimische Künstlerinnen. Auch heuer werden wieder Löwen vergeben, darunter Auszeichnungen für den besten Künstler der Zentralausstellung, den besten Nachwuchskünstler sowie für den besten nationalen Pavillon. Die Kunstbiennale ist bis 27. November geöffnet.

