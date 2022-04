Kaineder vor Wiederwahl als oberösterreichischer Grünen-Chef

Stefan Kaineder wird am Samstag aller Voraussicht nach als Grüner Landessprecher von Oberösterreich wiedergewählt. Er ist bei der Landesversammlung in Vorchdorf der einzige Kandidat. Der 37-Jährige ist seit 2019 Chef der Landespartei, damals bekam er 92,54 Prozent der Stimmen. Zur Veranstaltung in der Kitzmantelfabrik reisen auch Parteichef Vizekanzler Werner Kogler und Klimaministerin Leonore Gewessler an, die einen Leitantrag zum Thema Energie im Gepäck hat.