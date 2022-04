Das Gotteshaus ist vor allem bei Anhängern des Sufismus beliebt, einer stark spirituell ausgerichteten Strömung innerhalb des Islams. Jihadistische Gruppen wie die Terror-Miliz Islamischer Staat (IS) betrachten Sufis als Ketzer.

Am Donnerstag waren bei einem Anschlag in einer schiitischen Moschee in Mazar-i-Sharif und einer weiteren Attacke in Kunduz bereits insgesamt mindestens 16 Menschen getötet worden. Die IS-Miliz reklamierte beide Taten für sich.