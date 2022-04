57 Verletzte bei Ausschreitungen in Jerusalem

Bei neuen Zusammenstößen mit der israelischen Polizei auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem sind Medizinern zufolge mindestens 57 Palästinenser verletzt worden. Nach Angaben der israelischen Polizei griffen die Einsatzkräfte ein, als sich Hunderte Menschen, aus deren Reihen Steine und Feuerwerkskörper geworfen worden seien, der Klagemauer näherten. Am Abend feuerten militante Palästinenser erneut Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel.