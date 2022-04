Im Wiener Tiergarten Schönbrunn wird am heutigen Donnerstag Geburtstag gefeiert: Koala-Nachwuchs Millaa Millaa ist zwei Jahre alt. "Ihre Geburt war eine besondere Sensation, denn sie ist der erste Koala-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn. Mittlerweile hat sie sich prächtig entwickelt und ist – bezogen auf ihre Körpergröße – kaum mehr von ihrer Mutter zu unterscheiden", hieß es in einer Aussendung. Derzeit wird für Millaa Millaa ein Platz in einem anderen Zoo gesucht.

Erhaltungszuchtprogramm

"Koalas sind wie viele andere Tiere im Tiergarten Schönbrunn Teil eines Erhaltungszuchtprogramms. Hier gibt ein Zuchtbuchkoordinator Empfehlungen über Pärchen- oder Gruppenzusammenstellungen ab, um die Population in Menschenobhut genetisch gesund zu halten", erklärte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Millaa Millaa wird vermutlich noch dieses Jahr umziehen. "Bis es so weit ist, haben die Besucherinnen und Besucher allerdings noch genug Zeit, das Koala-Mädchen im Tiergarten Schönbrunn zu besuchen", so Hering-Hagenbeck.

Koala-Jungtiere sind schon mit einem Jahr selbstständig. Ab etwa drei bis vier Jahren werden sie geschlechtsreif.