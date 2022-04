Nach einer Verfolgungsjagd wurden sie gestoppt. Später fanden die Soldaten im Meer 35 Säcke mit 1.400 Kokainpäckchen. Erst vor einer Woche hatte die mexikanische Marine die Beschlagnahmung eines weiteren Bootes mit 1,2 Tonnen Kokain an der Pazifikküste bekannt gegeben. Vor den Küsten Mexikos wie auch Mittelamerikas werden häufig Boote abgefangen, in denen Kokain aus Südamerika in die USA oder auch nach Europa geschmuggelt wird.