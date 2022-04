Vöslauer setzt wieder auf PET-Mehrwegflaschen

Der Mineralwasserabfüller Vöslauer verhilft der PET-Mehrwegflasche zu einem Comeback am heimischen Markt. Nachdem es vor 13 Jahren aus den Regalen verschwunden war, wird ein Ein-Liter-Behältnis nun wieder im Handel angeboten, nach der Entleerung zurückgenommen, gereinigt und mindestens zwölf Mal wiederbefüllt. Rund sieben Millionen Euro seien in Anlagen sowie in Gebinde investiert worden, sagte Geschäftsführerin Birgit Aichinger am Mittwoch.