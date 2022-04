In Wien gerettete 170 Fledermäuse erwachen in Kühlschränken

170 Fledermäuse, die im Dezember vergangenen Jahres aus einem Hochhaus am Wienerberg im Süden von Wien gerettet wurden und seither im Tierschutzhaus in Vösendorf ihren Winterschlaf gehalten haben, schlagen langsam ihre Flügel auf. Das berichtete Tierschutz Austria am Mittwoch. Schrittweise werden die Nachtschwärmer nun jeweils in Gruppen von 15 bis 30 Fledermäusen ausgewildert und sie können den Rückflug in ihre Heimat antreten.