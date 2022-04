EU-Ratspräsident Michel zu Besuch in Kiew

EU-Ratschef Charles Michel ist zu einem Besuch in die ukrainische Hauptstadt gereist. "Heute in Kiew", schrieb der Belgier am Mittwochmorgen auf Twitter. "Im Herz eines freien und demokratischen Europas." Michel stattete dem zerstörten Kiewer Vorort Borodjanka einen Besuch ab und soll auch Präsident Wolodymyr Selenskyj treffen.