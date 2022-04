Mit dem strikten Nein der FPÖ dürfte sich die Sache erledigt haben, bevor die NEOS ihre Idee in der Präsidiale am Donnerstag überhaupt erneut zur Diskussion stellen - denn im Büro von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) beharrt man auf dem Einvernehmen aller Fraktionen in der Präsidiale.

Zumindest die SPÖ würde der Rede nicht mehr im Weg stehen. Die Haltung der SPÖ beim ersten pinken Vorstoß im März hatte zu einer innerparteilichen Diskussion geführt. Diesmal betonte der rote Vizeklubchef Jörg Leichtfried gleich, dass seine Fraktion "nicht dagegen" sei, es wäre aber wichtig, dass es nach einer solchen Rede eine Debatte mit der Bundesregierung gebe.