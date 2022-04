Explosionen an Kabuler Schule

Bei Explosionen an einer Schule in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Dienstag zahlreiche Menschen getötet worden. Laut ersten Angaben der Taliban-geführten Polizei wurden mindestens sechs Menschen getötet und elf weitere verwundet. In örtlichen Berichten war die Rede von bis zu 25 Toten, auch gab es Listen mit einer höheren Zahl von Verletzten.