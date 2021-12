Corona-Cluster in zwei NÖ Justizanstalten angewachsen

In zwei niederösterreichischen Justizanstalten (JA) ist die Zahl der Corona-Fälle am Dienstag weiter gestiegen. In Hirtenberg (Bezirk Baden) wurden 61 (plus sieben) gezählt, in Sonnberg (Bezirk Hollabrunn) 54 (plus eins). Was Sonnberg betrifft, erklärt sich die Anstaltsleitung die plötzliche Vielzahl an Infektionen damit, dass die betroffenen Insassen großteils geimpft sind und ihnen die Ansteckung aufgrund des milden Krankheitsverlaufs zunächst nicht aufgefallen ist.