Warten auf Showdown im Streit um US-Schuldenobergrenze

In den USA wird mit Spannung die Antwort der Demokraten von Präsident Joe Biden auf ein Angebot der oppositionellen Republikaner zur Vermeidung der drohenden Zahlungsunfähigkeit der Regierung erwartet. Der Chef der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, hatte angeboten, das Inkrafttreten des staatlichen Schuldendeckels in den Dezember zu verschieben. Daraufhin verschoben die Demokraten am Mittwoch eine Abstimmung über das Schulden-Limit.