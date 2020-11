UNO fordert humanitäre Korridore nach Äthiopien

Die Vereinten Nationen haben wegen der anhaltenden Kämpfe in Äthiopien die Einrichtung humanitärer Korridore zur Unterstützung der Zivilbevölkerung gefordert. "Wir sind sehr besorgt über die Lage in Äthiopien", sagte UNO-Generalsekretär António Guterres am Freitag in New York. Die Afrikanische Union (AU) ernannte drei Sondergesandte, die einen Vermittlungsversuch in dem Konflikt zwischen der abtrünnigen Region Tigray und der äthiopischen Regierung unternehmen sollen.