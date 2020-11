Krssakova bei Judo-EM in 63-kg-Klasse im Semifinale

Die Österreicherin Magdalena Krssakova ist am Freitag bei den Judo-Europameisterschaften in Prag in der Klasse bis 63 kg in der Pool-Session ins Semifinale vorgestoßen. Ihr Landsmann Lukas Reiter verlor in der Kategorie bis 73 kg erst im Pool-Finale, danach aber auch zum Hoffnungsrunden-Auftakt. Er wurde damit Siebenter. Vorzeitige Niederlagen kassierten Michaela Polleres in der Klasse bis 70 kg sowie die Brüder Shamil und Wachid Borchashvili in der Kategorie bis 81 kg.