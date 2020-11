Facebook

Das sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin, Martin Steltner, am Donnerstagabend auf Nachfrage. Zuvor berichteten "Bild" und "B.Z.", dass es den Verdacht gebe, der Vermisste sei Opfer eines Kannibalen geworden. Der Tatverdächtige kam am Donnerstag in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wollte sich zu weiteren Einzelheiten nicht äußern. Ein Richter erließ am Donnerstag einen Haftbefehl wegen Sexualmordes aus niedrigen Beweggründen gegen den 41-jährigen Deutschen. Nach dpa-Informationen ist der Verdächtige Lehrer, er soll in einschlägigen Foren unterwegs gewesen sein. Dies berichtete auch die "Bild".

Das Verbrechen kam ans Licht, nachdem vor mehr als zehn Tagen Knochenteile in Berlin-Buch gefunden worden waren - es waren die Überreste des vermissten 44 Jahre alten Deutschen. Ermittlungen einer Mordkommission ergaben dann, dass er Opfer eines Verbrechens wurde.