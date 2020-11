Apple will nach eigenen Angaben "die besten und wagnisreichsten Musiker des Jahres" und ihren "Einfluss auf die globale Kultur" würdigen. In den Kategorien "Künstler des Jahres" (Sieger diesmal: Lil Baby).

"Songwriter des Jahres" (Taylor Swift) und "Künstlerischer Durchbruch des Jahres" (Megan Thee Stallion) habe eine Redaktion aus Experten und Trendsettern gewählt.

Die Auszeichnungen für das "Album des Jahres" ("Please Excuse Me For Being Antisocial" von Roddy Ricch) und den "Song des Jahres" ("The Box" von Roddy Ricch) basierten "auf Streaming-Daten und spiegeln wider, was Abonnenten von Apple Music in diesem Jahr gehört haben", hieß es.

Die Verleihung der Preise solle ab 14. Dezember "mit einer Woche voller besonderer Performances, Fanveranstaltungen, Interviews und mehr" gefeiert werden. Zur Hauptauszeichnung "Künstler des Jahres" teilte Apple mit, Lil Baby (25) habe sich etabliert "als einer der größten Namen des Hip-Hop, mit Milliarden von globalen Streams" - und "als unumstrittene, authentische Stimme der Jugendkultur". Swift (30) sei "zweifellos einer der herausragendsten und höchst verdienten Songwriter" - wie auch ihre neue, im Corona-Lockdown geschriebene Platte "Folklore" zeige, "das am meisten gestreamte Pop-Album am Tag der Veröffentlichung" und darüber hinaus "ein lyrisches Meisterwerk".

Bei der Awards-Premiere 2019 hatte die US-Sängerin Billie Eilish drei Preise abgeräumt (Künstler, Album und Songwriter des Jahres), zudem gewannen Lizzo und Lil Nas X.

