Australische Hymne soll auch Aborigines berücksichtigen

In Australien gibt es Forderungen nach einer Änderung des Wortlauts der Nationalhymne. Damit soll die 60.000 Jahre lange Geschichte der Ureinwohner des Landes gewürdigt werden. Der Vorstoß kommt von der Premierministerin des Bundesstaats New South Wales, Gladys Berejiklian. "Ich denke, es ist an der Zeit, die Zehntausende von Jahren der indigenen Bevölkerung auf diesem Kontinent anzuerkennen", sagte die Politikerin am Mittwoch dem Sender ABC.