Hauptausschuss verlängert Coronavirus-Ausgangsbeschränkungen

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) stellt unterdessen die sogenannten Checkboxen vor. Das sind Container, in denen man vor allem in der Grippe- und Erkältungszeit mit Schnelltests einen Verdacht auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 überprüfen kann. Auch an den Schulen tut sich am Mittwoch in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie einiges: So präsentiert Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in Mödling neue Testverfahren an Schulen. In Innsbruck und Innsbruck-Land startet ein Pilotprojekt zu Antigen-Schnelltests an Schulen.