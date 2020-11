Salzburg Museum gibt Kunstgegenstände an Russland zurück

Das Salzburg Museum gibt acht antike Kulturgüter, die im Zweiten Weltkrieg nach Salzburg gekommen sind, an das Archäologische Museum in Temryuk in Russland zurück. Restituiert werden fünf Grabreliefs und drei Amphoren, wie das Landesmedienzentrum am Montag in einer Aussendung informierte. Bis Jahresende sollen sie im Museum in Temryuk eintreffen. Temryuk befindet sich in der Region Krasnodar am Schwarzen Meer.