Uffizien-Chef Schmidt positiv auf das Coronavirus getestet

Uffizien-Direktor Eike Schmidt ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er sei symptomfrei und befinde sich in Heimisolierung, gab der gebürtige Freiburger am Montag bekannt. Er arbeite im Homeoffice weiter. Schmidt beteiligte sich am Montag an einer Videokonferenz zum 50. Jubiläum der Gründung der Sektion für Bildung und Didaktik des Museums. Die Uffizien sind seit Freitag geschlossen.