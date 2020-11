23-jähriger Pkw-Lenker kracht in Wohnhaus in OÖ

Ein 23-jähriger Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Sonntag in Neukirchen an der Vöckla (Bezirk Vöcklabruck) mit seinem Wagen frontal in ein Einfamilienhaus gekracht und schwer verletzt worden. Der Mann kam mit dem Auto von der Fahrbahn ab und fuhr rund 120 Meter geradeaus über eine Wiese frontal auf das Haus zu. Der Pkw-Lenker prallte gegen die Außenwand des Einfamilienhauses und durchstieß die Wand im Bereich des Wohnzimmerfensters im Erdgeschoß, berichtete die Polizei.