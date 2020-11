Lafnitz nach 3:0 in Dornbirn nahe dran an Leader Liefering

Der SV Lafnitz ist auch nach der 9. Runde der 2. Fußball-Liga erster Verfolger des nichtsaufstiegsberechtigten Leaders FC Liefering. Die Steirer feierten im einzigen Samstagsspiel beim FC Dornbirn dank einer klaren Steigerung in der zweiten Hälfte einen verdienten 3:0-(0:0)-Erfolg und rückten damit in der Tabelle bis auf einen Punkt an die "Jungbullen" heran. Der Tabellenführer hatte am Freitag mit einem Heim-0:3 gegen SKU Amstetten die erste Saisonniederlage kassiert.