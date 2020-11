Neue Demos von Gegnern und Unterstützern Lukaschenkos

Drei Monate nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Weißrussland wollen am Sonntag in Minsk Gegner und Unterstützer von Machthaber Alexander Lukaschenko demonstrieren. Erlaubt haben die Behörden nur eine Autokorso-Aktion mit den rot-grünen Staatsflaggen zur Unterstützung Lukaschenkos in der Hauptstadt Minsk. Die Demokratiebewegung wird dennoch wie jeden Sonntag trotz angedrohter Polizeigewalt in Minsk und anderen Städten gegen "Europas letzten Diktator" demonstrieren.