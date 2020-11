2.430 Migranten in sechs Tagen auf Lampedusa eingetroffen

2.430 Migranten sind in den ersten sechs Tagen des Monats November auf Lampedusa eingetroffen. Allein in der Nacht auf Samstag erreichten drei Migrantenboote mit 248 Menschen an Bord die süditalienische Insel, wie die lokalen Behörden berichteten. Im Hotspot der Insel befinden sich zurzeit 1.413 Personen. Die meisten von ihnen sollen an Bord eines Quarantäneschiffs gehen, wo sie wegen der Corona-Pandemie zehn Tage in Isolierung verbringen müssen.