Zweite Runde der Parlamentswahl in Ägypten begonnen

In Ägypten ist am Samstag die zweite Runde der Parlamentswahl angelaufen. In dem von Präsident Abdel Fattah al-Sisi autoritär regierten Land sind knapp 30 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, bis Sonntagabend über die künftige Zusammensetzung der Volksvertretung zu entscheiden. Echter Widerstand gegen die Unterstützer von Sisi, der 2013 nach einem Militärputsch an die Macht kam und 2014 als Präsident vereidigt wurde, wird nicht erwartet.