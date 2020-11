14-jähriger Schüler bedroht Lehrerin mit Schreckschusswaffe

Eine 14-jähriger Schüler hat am Freitag während des Unterrichts eine Lehrerin in einer Schule in Pasching (Bezirk Linz-Land) mit einer Schreckschusspistole bedroht. Der Jugendliche zielte in Richtung der Lehrerin und repetierte die Waffe. Die Tat wurde zwar nicht von der Lehrerin, aber von mehreren Mitschülern wahrgenommen und sogar gefilmt, berichtete die Polizei.