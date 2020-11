Mehr als ein Dutzend Tote bei Unwetter in Mittelamerika

Bei schweren Unwettern in Mittelamerika sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. "Eta" war als Hurrikan der zweitstärksten Kategorie vier in Nicaragua auf Land getroffen, hatte sich dann auf dem Weg nach Honduras zu einem tropischen Tiefdruckgebiet abgeschwächt, aber in der ganzen Region für heftigen Regen gesorgt. In Honduras wurden bei Erdrutschen und Überschwemmungen elf Menschen getötet. In Guatemala kamen vier Menschen ums Leben, es gibt zudem Vermisste.