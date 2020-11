Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich nun bei über 7.400

Nach dem Sprung auf über 6.000 Fälle am Mittwoch, ist am Donnerstag mit 7.416 SARS-CoV-2-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden in Österreich der zu erwartende nächste Höchstwert vermeldet worden. Das Innenministerium meldete 2.737 Personen, die aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung waren, davon 407 auf Intensivstationen. Erstmals gibt es auch über 50.000 aktiv Infizierte. Indes wurde die Corona-Ampel in allen Bezirken in Österreich auf rot geschaltet.